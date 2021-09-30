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Общество30 сентября 2021 22:35

В 12 территориях Ставрополья построят 120 км водопровода до конца года

Власти модернизируют сеть, потому что ее капитально не ремонтировали со времен Советского Союза
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Власти Ставропольского края заявили, что завершат модернизацию водопроводных сетей к концу 2021 года. Планируют отремонтировать и построить 120 км водопровода.

- В целом по итогам 2021 года будет завершена замена, реконструкция и строительство водопроводных сетей протяженностью более 120 км. Работа идет на 12 территориях региона, в 52 населенных пунктах с численностью населения в 83 тыс. человек, - сказано в сообщении пресс-службы губернатора Ставрополья.

Водопроводная и канализационные системы региона требуют ремонта. В Невинномысске восстановили самую старую часть канализационной сети, трубы которой не меняли больше 30 лет.

Также активно идет работа по обеспечению малых населенных пунктов - поселков, сел и хуторов - чистой питьевой водой. Строят водопроводы.