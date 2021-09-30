В Ставропольском крае незаконно провели кровавые собачьи бои

На эту проблему обратили внимание даже в Госдуме России Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В сети появилось видео с собачьих боев, которые устроили в Ставропольском крае. Двух псов натравили друг на друга, а любой желающий мог сделать ставки - какую собаку порвут быстрее. На преступление обратили внимание федеральные власти.

Проведение собачьих боев запрещено законом и несет сразу череду отягчающих обстоятельств и статей уголовного кодекса. Это считается жестоким обращением с животными по предварительному сговору.

Один из депутатов Госдумы России обратил внимание на этот инцидент. По его словам, власти Ставропольского края должны пресечь подобные "средневековые развлечения".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о подобных боях в Дагестане, где это особенно распространено.