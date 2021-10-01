На Ставрополье за сутки от коронавируса скончался 31 человек

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 31 человек. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм. Число в регионе умерших достигло 3045. За сутки диагноз подтвердился еще у 352 человек.

Число зараженных на Ставрополье достигло 86200. За сутки выздоровело 362 человека. Динамика заболеваемости пока не снижается.

Вчера 2,2 тысячи человек сделали прививку от COVID-19 первым компонентом вакцины. В целом – уже 716,5 тысячи.

- Вакцинация и достижение коллективного иммунитета – единственный способ остановить пандемию. Всем желаю здоровья! Берегите себя! – обратился Владимир Владимиров к землякам.