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Общество1 октября 2021 8:30

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончался 31 человек

Число умерших достигло 3045
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 31 человек. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм. Число в регионе умерших достигло 3045. За сутки диагноз подтвердился еще у 352 человек.

Число зараженных на Ставрополье достигло 86200. За сутки выздоровело 362 человека. Динамика заболеваемости пока не снижается.

Вчера 2,2 тысячи человек сделали прививку от COVID-19 первым компонентом вакцины. В целом – уже 716,5 тысячи.

- Вакцинация и достижение коллективного иммунитета – единственный способ остановить пандемию. Всем желаю здоровья! Берегите себя! – обратился Владимир Владимиров к землякам.