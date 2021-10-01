Количество умерших от коронавируса на Ставрополье второй раз превысило 30

Опубликована актуальная сводка по ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае. По информации на 1 октября 2021 года, в регионе вновь установлен антирекорд по количеству умерших - 31 человек. Такие данные разместил губернатор СК Владимиром Владимиров на своей странице в Instagram.

- Выписано 362 человека, всего выздоровевших - 67,7 тысячи. Заболевших - 351, всего - 86,2 тысячи. Динамика заболеваемости пока не снижается. К сожалению, есть новые смерти. Соболезнования родным скончавшихся, - написал Владимиров.

Напомним, в последних числах августа впервые с начала пандемии в Ставропольском крае количество смертей пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» превысило 20 - 27 августа 2021 года умер 21 человек. Через месяц, 24 сентября, был установлен новый антирекорд - 25 человек. В течение последующих четырех дней этот показатель оставался на уровне 27-28, а 29 числа впервые превысил отметку в 30 (+31 новая смерть от коронавируса). 30 сентября умерло 30 пациентов, а октябрь начался с повышения смертности в крае.