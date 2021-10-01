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Общество1 октября 2021 8:35

В Ставрополе 2 октября на двух площадках откроются ярмарки выходного дня

Торговые ряды развернутся по адресам: просп. Кулакова, 52 и ул. Васильева, 35/1
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Очередные ярмарки выходного дня в предстоящую субботу развернутся на площадках по адресам: просп. Кулакова, 52 и ул. Васильева, 35/1.

Там покупателям представят продукцию краевых товаропроизводителей и сельхозпредприятий в рамках акции «Покупай ставропольское!». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В преддверии холодов хозяйки, делающие зимние заготовки, смогут купить качественные свежие фрукты и овощи.

Картофель, лук, морковь, помидоры, огурцы, яблоки, сливы, виноград – все по стоимости значительно ниже, чем в розничных магазинах.

Также для посетителей торговых площадок представят широкий ассортимент бакалеи, живой рыбы, хлебобулочных изделий, молочной, мясной и колбасной продукции и мед по ценам производителя.

Посетителей ждут в субботу, 2 октября, с 8.00 до 16.00.