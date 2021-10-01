График ярмарок в Ставрополе на октябрь 2021 опубликован администрацией

В Ставрополе продолжаются традиционные ярмарки выходного дня. Городская администрация опубликовала расписание на октябрь 2021 года.

Первые в новом месяце ярмарки состоятся в субботу, второго октября. Они начнут работу в 8 утра и закроется в 16 часов.

Одна торговая точка развернется по адресу: проспект Кулакова, 52, вторая - на улице Васильева, 35/1.

- Здесь во всем своем разнообразии будет представлена продукция краевых товаропроизводителей и сельхозпредприятий в рамках акции «Покупай ставропольское!», - уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевой столицы.

На овощи и фрукты - картофель, лук, морковь, огурцы, помидоры, виноград, сливы, яблоки - цены будут установлены ниже, чем в розничных магазинах. Также по ценам производителей будет продаваться бакалея, выпечка, живая рыба, мед, молочная, мясная и колбасная продукция по ценам производителя

Кстати, накануне Ставропольросстат рассказал, как за неделю в крае изменились цены на продукты. Из 42 включенных в мониторинг наименований 25 подорожали, на 2 цены остались прежними, 15 - подешевели, в частности, снизилась стоимость «борщевого набора».