В Ставрополе 2 октября проведут соревнования по скандинавской ходьбе

2 октября в России отмечают Всероссийский день ходьбы. В этот день на двух площадках Ставрополя с 10:00 стартуют тематические мероприятия.

Так, в парке Победы профессиональные спортсмены и все желающие пройдут дистанцию. А на Комсомольском пруду в рамках проекта «Северная ходьба - новый образ жизни» проведут соревнования по северной (скандинавской) ходьбе.

По оценке специалистов, именно скандинавская ходьба позволяет в щадящем режиме восстановить активность после перенесенных инсультов, инфарктов, Covid-19, других заболеваний.

Большое количество научных публикаций доказывают ее положительное влияние на сердечно-сосудистую, опорно-двигательную систему, работу желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.