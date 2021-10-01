В Ставрополе задержали банду косметологов, обманувших клиентов на 3 млн рублей

Под видом оказания косметологических услуг злоумышленникам удалось обмануть более 60 ставропольцев, лишившихся в общей сложности свыше трех миллионов рублей. Злоумышленники действовали под вывеской известного косметического концерна, выпускающего товары премиум-класса.

Для придания законности своей деятельности они учредили общество с ограниченной ответственностью и арендовали большое помещение в центре Ставрополя.

Так называемый салон красоты был меблирован, обеспечен системой видеонаблюдения и другим техническим оснащением.

Под предлогом оказания косметологических услуг злоумышленники убеждали жителей Ставрополя покупать фирменную продукцию по завышенной цене, а также пройти комплекс процедур, который якобы улучшит состояние их здоровья.

Получив согласие клиентов, в счет оплаты услуг они оформляли на них кредиты на общих условиях под видом беспроцентных, а полученные деньги распоряжались по своему усмотрению.

Установлена причастность к совершению противоправных деяний 9 участников банды. Один из организаторов заключен под стражу, второй – скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в федеральный розыск. Остальные подозреваемые находятся под домашним арестом и под выпиской о невыезде.

Против злоумышленников возбудили 69 уголовных дел статьям: «Мошенничество», «Организация преступного сообщества». Об этом сообщает пресс-служба гавного управления МВД России по региону.