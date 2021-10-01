Ставрополец украл и сжег пластиковые двери, чтобы согреться

В Новопавловске Ставропольского края задержали сильного, но мерзлявого вора. 54-летний мужчина признался, что это именно он вынес с одной из строек города три упаковки облицовочной плитки и две пластиковые межкомнатные двери, чтобы... согреться. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по СК.

- В полицию Кировского городского округа с заявлением о хищении имущества обратился сторож одного из строящих объектов Новопавловска. Злоумышленник проник на охраняемую им территорию, откуда похитил три упаковки облицовочной плитки и две пластиковые межкомнатные двери. Сумма ущерба составила порядка 30 тысяч рублей, - уточнили в краевом управлении полиции.

После задержания вор рассказал, что плитку он продал за 600 рублей и потратил деньги на еду и алкоголь. А вот с дверями получилось интереснее - их мужчина, коротая холодные вечера, пустил на дрова, хоть они и были пластиковые.

В полиции добавили, что против жителя Новопавловска уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Максимальное наказание по ней - штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на аналогичный срок.