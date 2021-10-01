В Ессентуках водитель сбил двоих подростков на пешеходном переходе

Инцидент произошел 30 сентября, около 19:15, на ул. Пятигорской в Ессентуках. Там водитель автомобиля Луидор не уступил дорогу и сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

14-летний подросток, на которого пришелся основной удар, получил ушиб головного мозга. Его доставили в реанимацию. У второго школьника, 15-летнего местного жителя, врачи зафиксировали травму бедра.

За рулем был 33- летний житель Пятигорска. Выяснилось, что за последние два года он привлекался к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу.

На момент ДТП автомобиль был технически исправен. В салоне находился один водитель, транспортное средство для пассажирских перевозок не использовалось.

По факту ДТП проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.