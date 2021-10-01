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Происшествия1 октября 2021 10:38

Появилось видео задержания боевика, готовившего теракт в Карачаево-Черкесии

Возбуждено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Антитеррористический комитет опубликовал видео задержания жителя Кабардино-Балкарии, который готовил теракт в Карачаево-Черкесии. Правоохранительные органы взяли боевика с самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами.

Задержание боевика, готовившего теракт в КЧР

Сообщается, что злоумышленник 2001 года рождения. Во время допроса злоумышленник дал признательные показания. Против террориста возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к теракту» и «Участие в деятельности террористической организации».

Кромы взрывчатки, у молодого человека нашли камуфляж и план места, где он планировал устроить теракт. Кроме того, в телефоне у злоумышленника была и переписка с боевиками, которые давали ему указания.