В Дагестане посетителя кафе жестоко избила компания молодых людей

В заведении общепита Дербента вечером 30 октября компания молодых людей напала на 44-летнего посетителя.

Последний был доставлен в больницу с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Дагестану, после произошедшего все участники драки были доставлены в отдел полиции. Инициатором избиения стал 31-летний житель Дербента, уточняют в полиции.

Камера наблюдения в кафе сняла инцидент на видео. Видим, что в зал зашли трое мужчин. Обойдя соседние столики, они направились к своей жертве и стали мгновенно наносить один удар за другим. Затем драку пытались предотвратить другие. После себя хулиганы оставили перевернутый вверх дном зал.

- По предварительной информации, причиной инцидента в кафе стал давний конфликт двух мужчин, который связан с прежней деятельностью пострадавшего, - только так комментируют причину произошедшего пресс-службюа республиканского МВД.

Идет сбор материала для принятия процессуального решения.