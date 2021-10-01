На Ставрополье к 1 октября выявили районе, где больше всех заболевших коронавирусом

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 352 человека. Число зараженных достигло 86200. За вчерашний день скончался 31 пациент. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

«КП-Ставрополь» публикует данные, где больше всех заболевших выявлено за сутки в нашем регионе. Лидирует Ставрополь, там за сутки диагноз подтвердился у 75 человек, в Георгиевском округе за вчерашний день заразились 28, в Невинномысске – 25 человек.

В Буденновском округе заразились 20 человек, в Ипатовском – 17, в Благодарненском – 16. В Труновском – 14, в Ессентуках диагноз подтвердился у 13 человек, в Кисловодске – у 12.

В Новоселицком районе, в городе Лермонтов и в Железноводске за вчерашний день не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом.