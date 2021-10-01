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Общество1 октября 2021 12:09

На Ставрополье к 1 октября выявили районе, где больше всех заболевших коронавирусом

За вчерашний день скончался 31 пациент
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 352 человека. Число зараженных достигло 86200. За вчерашний день скончался 31 пациент. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

«КП-Ставрополь» публикует данные, где больше всех заболевших выявлено за сутки в нашем регионе. Лидирует Ставрополь, там за сутки диагноз подтвердился у 75 человек, в Георгиевском округе за вчерашний день заразились 28, в Невинномысске – 25 человек.

В Буденновском округе заразились 20 человек, в Ипатовском – 17, в Благодарненском – 16. В Труновском – 14, в Ессентуках диагноз подтвердился у 13 человек, в Кисловодске – у 12.

В Новоселицком районе, в городе Лермонтов и в Железноводске за вчерашний день не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом.