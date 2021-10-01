В Ставрополе строители завершили дорожный ремонт на Объездной и Орджоникидзе

В 2021 году провели масштабный ремонт на трехкилометровом участке от улицы Достоевского до Старомарьевского шоссе.

Там работ ждали около 20 лет. Как сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя, теперь новое дорожное полотно с разметкой из термопластика соответствует нормативу. Дорожники выровняли продольный и поперечный профиль проезжей части.

Специалисты восстановили пропускную способность сетей дождевой канализации, установили новые бордюры, отрегулировали положение люков по высоте.

Параллельно отремонтировали тротуары с обеих сторон дороги. К слову, дорожники не только переделали имеющиеся тротуары, они построили беспрерывную пешеходную связь на участке вдоль подпорной стены.