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Общество1 октября 2021 13:49

На Ставрополье за сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 2468 человек больше

Остаток вакцины на 1 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 336185 доз, а по второму 233421 дозу
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Первый компонент вакцины от COVID-19 на 30 сентября получили 716543 человека. За последние сутки +2275 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Вторым компонентом в нашем крае привились уже 678199 человек. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 2468 человек больше. Остаток вакцины на 1 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 336185 доз, а по второму 233421 дозу.

Количество людей 60+ получивших вакцину на Ставрополье составляет 215112 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 1123 человека.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что вчера 2,2 тысячи человек сделали прививку от COVID-19 первым компонентом вакцины. В целом – уже 716,5 тысячи. - Вакцинация и достижение коллективного иммунитета – единственный способ остановить пандемию. Всем желаю здоровья! Берегите себя! – обратился губернатор Ставрополья к землякам.