ВТБ открыл первый офис нового формата в СКФО

ВТБ в рамках внедрения нового формата отделений в регионах открыл первый подобный офис в Северо-Кавказском федеральном округе - в городе Махачкале Республики Дагестан. Благодаря «умным технологиям» эффективность работы такого офиса повысится на 40% по сравнению со стандартными отделениями.

Новый офис в Махачкале располагается в центре города, где обслуживают в новом формате как физических лиц, так и корпоративных клиентов. В зоне розничного обслуживания не будет стоек и отдельной рабочей зоны для банковских работников. Посетитель будет приглашен в одну из комфортных локаций отделения, где его встретит менеджер с ноутбуком.

Инновационный формат обслуживания позволит уменьшить время ожидания клиента на треть. Кроме того, в отделении сократится использование бумаги - более 50% всех документов будет оформляться в электронном виде. Отделение нового формата ориентировано на максимальное использование цифровых каналов и систем самообслуживания. Большинство стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам, переводам и операциям с наличными посетитель cможет осуществлять самостоятельно через ВТБ Онлайн. Также для удобства клиентов банка в круглосуточном режиме доступны два банкомата.

Для обслуживания корпоративных партнеров ВТБ в офисе выделена отдельная комфортная зона. Представители среднего и малого бизнеса смогут проконсультироваться по всем возможностям банка для успешного ведения бизнеса, в том числе, получить доступ в личный кабинет «ВТБ Бизнес Онлайн» для того, чтобы в дальнейшем управлять финансовыми потоками через сайт или мобильное приложение.

- Сегодня у клиентов банка уже сформировалась привычка максимально пользоваться дистанционными сервисами. ВТБ акцентирует внимание на развитии возможностей диджитал-банкинга и масштабировании цифровых решений. Для нас важно, чтобы они были максимально удобными и безопасными. При этом на Северном Кавказе по-прежнему сильны традиции личного общения. Поэтому у наших партнеров всегда должен оставаться выбор: получать все необходимые услуги онлайн или приехать за консультацией в офис к менеджеру, - прокомментировал открытие Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

Он добавил, что офис в Республике Дагестан - первое отделение нового формата в Северо-Кавказском федеральном округе. До конца года банк планирует открыть еще два подразделения: в Республике Северная Осетия - Алания в городе Моздок и в Ставропольском крае - Георгиевске.

Новый офис банка ВТБ открыт по адресу: ул. Танкаева, дом 54 и работает для клиентов по будням с 10:00 до 19:00. В настоящее время в СКФО работают 26 отделений ВТБ. Всего офисная сеть банка в России насчитывает 1,3 тысячи точек.