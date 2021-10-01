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Общество1 октября 2021 14:35

В образовательной системе Ставрополья стабилизируется эпидобстановка

Начата прививочная кампания от гриппа среди школьников и педагогов
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Губернатор Ставрополья сообщил, что эпидобстановка в образовательной системе края стабилизируется, отмечается снижение заболеваемости.

Начата прививочная кампания от гриппа среди школьников и педагогов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В этих условиях принято решение сохранить очный формат обучения во всех образовательных организациях региона.

– Никаких решений о дистанционном обучении не принимаем, сегодня предпосылок для этого нет. Во всех образовательных организациях края – дошкольных, школьных, средних профессиональных, высших – сохраняется очный режим обучения, – подчеркнул Владимир Владимиров.