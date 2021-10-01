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Общество1 октября 2021 14:39

Губернатор Ставрополья рассказал, переведут ли школьников на дистанционное обучение

Число зараженных коронавирусом в нашем крае достигло 86200
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Губернатор Ставрополья 1 октября сообщил, что эпидобстановка в образовательной системе края стабилизируется.

По его словам, отмечается снижение заболеваемости. Начата прививочная кампания от гриппа среди школьников и педагогов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В этих условиях принято решение сохранить очный формат обучения во всех образовательных организациях региона.

– Никаких решений о дистанционном обучении не принимаем, сегодня предпосылок для этого нет. Во всех образовательных организациях края – дошкольных, школьных, средних профессиональных, высших – сохраняется очный режим обучения, – подчеркнул глава региона Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 352 человека. Число зараженных достигло 86200. За вчерашний день скончался 31 пациент. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.