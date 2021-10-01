В преддверии Дня учителя в Ставрополе наградили лучших учителей края

В преддверии Дня учителя в Ставрополе прошло торжественное собрание, в котором поучаствовали представители педагогического сообщества из всех территорий края.

Ставропольских учителей с наступающим профессиональным праздником поздравил губернатор.

– Участвуя в развитии наших детей, нашего края и нашей страны, вы не просто даете знания, а дарите частицу своего большого сердца своим ученикам. И пусть ответной любви и благодарности ваших воспитанников хватает на долгие годы плодотворной работы, которая так важна для новых поколений школьников. Спасибо большое за ваш ответственный труд, – подчеркнул глава края.

Лучшим учителям Ставрополья губернатор вручил краевые награды.

Педагогическое сообщество на Ставрополье насчитывает 37 тысяч человек. Около 20 тысяч из них работают в школах.