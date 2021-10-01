«Россети Северный Кавказ» на 6,5 % улучшили платежную дисциплину сельхозпредприятий Северной Осетии

Фото: Россети.

Филиалу «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» удалость добиться перевыполнения плана по сборам платежей за использованную электроэнергию с сельскохозяйственных предприятий Северной Осетии.

По итогам восьми месяцев 2021 года суммарный уровень оплат обозначенной группы потребителей достиг отметки 103,5%. Таким образом, организации аграрного комплекса не только полностью расплатились за текущее потребление ресурса, но и частично погасили ранее образованную дебиторскую задолженность в размере 700 тысяч рублей.

Данный производственный показатель входит в число лучших среди всех групп потребителей филиала «Севкавказэнерго» в текущем году. Рост уровня платежей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 6,5 %, что в денежном выражении превышает 12,7 млн рублей.

По словам заместителя директора филиала «Севкавказэнерго» - директора отделения «Энергосбыт» Артура Хурсинова, с руководителями сельхозпредприятий Северной Осетии налажен тесный рабочий диалог, позволяющий максимально оперативно решать любые возникающие сложности.