Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 октября 2021 15:20

Лихачу, сбившему насмерть многодетную мать в Ардоне, грозит до 12 лет тюрьмы

Под колесами водителя в Северной Осетии погибла 40-летняя женщина
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Северной Осетии предъявили обвинение 21-летнему водителю, сбившему в Ардоне 40-летнего пешехода. Погибла многодетная мать.

Как сообщается на официальном сайте республиканского ГУ МВД, виновник смертельной аварии содержится в изоляторе.

Его будут судить по двум статьям: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения» и «Оставление в опасности».

Молодому человеку грозит тюремное заключение на срок до 12 лет. Расследование продолжается.