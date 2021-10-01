Губернатор Ставрополья предложил бесплатно раздавать маски пассажирам троллейбусов

Губернатор поручил в качестве эксперимента проработать возможность обеспечения бесплатными защитными масками пассажиров в электротранспорте. Об этом глава региона сообщил 1 октября на заседании краевого координационного совета по противодействию COVID-19.

По его словам, пока такая мера коснется троллейбусов и трамваев. В будущем она может быть распространена и на другие виды общественного транспорта.

Еще одной темой заседания стало соблюдение профилактических требований в организациях общественного питания, культуры, спорта и других общественных местах.

Для этого используется система QR-регистрации посетителей. Владимир Владимиров поручил провести проверки в части использование данной системы.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что губернатор Ставрополья 1 октября сообщил, что эпидобстановка в образовательной системе края стабилизируется. По его словам, отмечается снижение заболеваемости. Начата прививочная кампания от гриппа среди школьников и педагогов.