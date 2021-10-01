На Ставрополье появился третий ветропарк мощностью 120 мегаватт

В Ипатовском муниципалитете Ставропольского края открыли ветропарк мощностью 120 мегаватт. Это третий комплекс в регионе, еще два находятся в в Кочубеевском и Новоалександровском городских округах.

Ветропарки позволяют перевести экономику региона на "зеленые" источники энергии, то есть экологически чистые. В производстве энергии участвуют солнце, ветер и вода.

- По итогам этого года доля альтернативной энергетики в энергобалансе Ставрополья превысит 10 процентов. Это уже с 2022 года позволит предотвращать выброс до 900 тысяч тонн парниковых газов ежегодно, - заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Сегодня состоялось торжественное открытие ветропарка. Строительство таких объектов дает большие возможности для трудоустройства ставропольцев.