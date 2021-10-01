В Невинномысске молодым цветам помогают избавиться от сорняков-конкурентов

Сотрудники МБУ работают в любую погоду. Фото: пресс-служба мэрии Невинномысска

Градоначальник Невинномысска Михаил Миненков в официальном инстаграм-аккаунте рассказал, как сотрудники МБУ по благоустройству заботятся о новых зеленых насаждениях.

- Этим летом на городских улицах появилось много новых растений – молодых деревьев, кустарников и цветов. Теперь им нужен особый уход, внимание и забота, чтобы они как следует прижились и радовали нас своей красотой, - заявил Миненков.

Фото: пресс-служба мэрии Невинномысска

Чтобы сохранять опрятный вид городских клумб, засыпают специальный материал, препятствующий росту сорняков. Также используют древесные опилки. Такой комплекс мер вместе с постоянной работой на клумбах позволит сохранять опрятный вид и избавит цветы от вездесущих сорняков.

Напомним, в Невинномысске регулярно проходят городские субботники на улицах и лесопарковых зонах. Коммунальщики, общественники и волонтеры убирают мусор опавшую листву, ветки и т.д.