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Общество1 октября 2021 19:30

Жители четырех районов Пятигорска останутся без горячей воды 5 октября

Плановое отключение коснется ряда поселков и сел городского округа
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов предупредил жителей города и ближайших поселков об отключении горячей воды 5 октября. Это связано с плановыми работами перед зимним периодом.

- Возможно отсутствие водоснабжения на верхних этажах МКД и верхних улицах. Приносим свои извинения за временные неудобства. Просим произвести необходимый запас воды. Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами и по заявкам, - заявил Ворошилов.

Отключение коснется следующих поселков: Энергетик, Нижнеподкумский, Средний Подкумок, Свободы и Горячеводского. Также горячей водой не смогут пользоваться жители станицы Константиновской, микрорайонов Ромашка и Центр, а также Курортной зоны и бульвара Гагарина.

6 октября уже возобновят подачу горячей воды.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, когда включат отопление в Ставрополе. Холода быстро пришли в Ставропольский край, жители городов жалуются на холод в квартирах и муниципалитетах.