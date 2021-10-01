Жители четырех районов Пятигорска останутся без горячей воды 5 октября

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов предупредил жителей города и ближайших поселков об отключении горячей воды 5 октября. Это связано с плановыми работами перед зимним периодом.

- Возможно отсутствие водоснабжения на верхних этажах МКД и верхних улицах. Приносим свои извинения за временные неудобства. Просим произвести необходимый запас воды. Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами и по заявкам, - заявил Ворошилов.

Отключение коснется следующих поселков: Энергетик, Нижнеподкумский, Средний Подкумок, Свободы и Горячеводского. Также горячей водой не смогут пользоваться жители станицы Константиновской, микрорайонов Ромашка и Центр, а также Курортной зоны и бульвара Гагарина.

6 октября уже возобновят подачу горячей воды.

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