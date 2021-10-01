Жители Железноводска направили больше всего обращений о проблемах в мэрию

Согласно данным системы "Умный город", среди крупных городов Ставропольского края Железноводск стал лидером по количеству обращений местных жителей в администрацию города. Следом в топе идут Ставрополь и Кисловодск.

Жители городов направляют свои обращения в органы власти для решения каких-либо проблем: починка тротуаров и дорог, детских площадок, освещение улиц, спил старых деревьев и т.д. В Железноводске оказались самые активные граждане.

На настоящий момент в городе-курорте в работе находятся 134 ситуации, выполнены - 1217. В Ставрополе уже решили 693 проблемы, на которые указали местные жители. В Кисловодске - 52.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил население за гражданскую активность и призвал чаще обращаться к властям по программе местных инициатив.