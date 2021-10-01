Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 20:22

Школьники Ставрополья могут снять социальную рекламу и попасть на телевидение

В ноябре стартует конкурс проектов среди детей от 14 лет
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае объявили первый в истории конкурс рекламных проектов среди школьников на социальную тематику. Ребята от 14 до 18 лет могут снять видео или подготовить рекламный макет и попасть в телеэфиры местных СМИ.

Конкурс стартует в ноябре. В роликах должны быть отражены темы экологии, сохранения исторической памяти, патриотизма, пропаганды здорово образа жизни и спорта, помощи нуждающимся.

Работы победителей покажут на телеканалах и опубликуют в местных информационных агентствах и газетах. Также они получат шанс пройти обучение в онлайн-школе рекламного мастерства при СКФУ.