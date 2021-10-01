Школьники Ставрополья могут снять социальную рекламу и попасть на телевидение

В Ставропольском крае объявили первый в истории конкурс рекламных проектов среди школьников на социальную тематику. Ребята от 14 до 18 лет могут снять видео или подготовить рекламный макет и попасть в телеэфиры местных СМИ.

Конкурс стартует в ноябре. В роликах должны быть отражены темы экологии, сохранения исторической памяти, патриотизма, пропаганды здорово образа жизни и спорта, помощи нуждающимся.

Работы победителей покажут на телеканалах и опубликуют в местных информационных агентствах и газетах. Также они получат шанс пройти обучение в онлайн-школе рекламного мастерства при СКФУ.