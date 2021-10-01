Уникальную паучиху с выводком детей нашли в Татарском городище Ставрополья

Уникальную самку паука-волка обнаружили на территории Татарского городища на Ставрополье. Сотрудники заповедника сфотографировали членистоногое и рассказали главные особенности этого вида.

У паучихи-волка невозможно осмотреть круглое тельце, потому что его внешняя сторона кишит маленькими пауками - ее детьми. Она носит их на спине и очень переживает в случае потери своего выводка. Паучиха так спасает своих детей от каннибализма внутри своего вида.

Были случаи, когда самки теряли своих детей и пытались найти им замену: прикрепляли на спинку куски ваты, пластилина и других материалов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополе жители дома обнаружили огромного паука. Он был настолько большой, что домочадцы побоялись поближе к нему подойти. Многие комментаторы в социальных сетях разделили ужас людей. Другие же уверены, что ничего страшного в паучке нет и от него легко избавиться с помощью одного удара тапком.