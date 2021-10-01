1 октября на Ставрополье открыли музыкальный фестиваль с оперы Моцарта

В министерстве культуры Ставропольского края сообщили об открытии фестиваля "Музыкальная осень Ставрополья". Мероприятие пройдет до 5 октября включительно, а на открытии сыграли отрывки из оперы Моцарта "Дон Жуан".

- С 01 по 05 октября в рамках 52-го краевого фестиваля "Музыкальная осень Ставрополья" жителей и гостей края ждет насыщенная программа. Открылся фестиваль показом сцен из оперы В. А. Моцарта "Дон Жуан" с участием солистов известных театров России и зарубежья, - рассказали в ведомстве журналистам.

Во время фестиваля можно будет услышать классические, джазовые и даже рок-произведения, некоторые выступающие - иностранные гости.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о международном фестивале современного уличного искусства "Кардо". Он прошел в Пятигорске, несколько ставропольцев стали лидерами в номинациях премии.