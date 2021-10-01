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Общество1 октября 2021 22:57

За счет курсбора Пятигорска в 2022 году отреставрируют кинотеатр под открытым небом

В этом году уже благоустроили сквер около ЗАГСа
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В мэрии Пятигорска рассказали, что за счет курортных сборов в 2022 году смогут восстановить летний кинотеатр, фонтан и несколько общественных мест. Это позволит повысить привлекательность города-курорта.

- На средства курортного сбора в 2022 году планируем выполнить работы по обустройству летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла, а также ремонт фонтана и общественных пространств на Подкове, в микрорайоне Белая Ромашка, - сказано в сообщении ведомства.

Помимо средств с курортного сбора, будут использовать возможности федерального плана развития Кавминвод. Курортный сбор - прибыль с туристического потенциала города-курорта. Эти деньги часто инвестируют в проекты развития и благоустройства курортной среды.