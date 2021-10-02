30 человек за сутки умерли от коронавируса в Ставропольском крае

Губернатор Владимир Владимиров опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Ставропольском крае. Согласно данным на субботу, 2 октября, в регионе зарегистрировано 86555 (+355) случаев заражения, 68065 (+369) выздоровевших и 3075 (+30) умерших.

Ставропольские медики за время пандемии провели 2,6 млн исследований на Covid-19. Лучшая защита от коронавируса - вакцинация, уверен Владимиров. За 1 октября прививку сделали еще 2230 человек. Всего, по последним данным, провакцинировались около 712 тысяч жителей Ставропольского края.