Путин наградил космонавта из Невинномысска орденом "За заслуги перед Отечеством"

Владимир Путин подписал указ о награждении космонавтом орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени. Среди них - уроженец Невинномысска Олег Скрипочка, сказано в опубликованном документе.

- За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, - следует из текста указа.

Скрипочка трижды летал на орбиту земли, в открытом космосе пробыл в общей сложности больше 16 часов. Последний полет начался в сентябре 2019 года и закончился в апреле 2020.

Другой космонавт, награжденный орденом, - инструктор-космонавт-испытатель, начальник группы Александр Скворцов.