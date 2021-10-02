На улице Доваторцев в Ставрополе уберут лишний переход

На улице Доваторцев в Ставрополе изменится схема движения. Об этом сообщает городская администрации.

Мэрия и ГИБДД решили, что уберут один пешеходный переход около дома №39. Из-за того, что "зебры" находятся в 20 метрах друг от друга, возникает сложная ситуация на дороге.

- Это позволит сократить транспортные задержки на отрезке проезжей части, повысит пропускную способность улице Доваторцев. На жизни пешеходов принятые меры также отразятся положительно, так как будет полностью исключена конфликтная точка «пешеход-транспорт», - объясняют представители администрации Ставрополя.