Жена избила мужа за трусость в споре с соседом в Минеральных Водах

Суд прекратил дело Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Мировой суд досрочно закончил рассмотрел уголовное дело против жительницы Минеральных Вод. Ее обвиняли в причинении легкого вреда здоровью мужу, передает пресс-служба суда.

Женщина начала ссориться через забор с соседом, с которым у них сложились нездоровые отношения. При этом ее муж стоял рядом и никак не реагировал на оскорбления недруга. А когда тот обматерил женщину, потерпевший вообще ушел в дом.

Там жена стала выяснять с супругом, почему он затрусил. Но не получив внятных объяснений, она дважды ударила его разделочной доской. В панике мужчина выбежал на улице и попытался скрыться. Но жена оказалась быстрей и еще один раз ударила мужа точилом по темени. Сосед вызвал полицию.

- Мировой судья прекратил уголовное дело в отношении гражданки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 115 УК РФ, в связи с примирением сторон, - сказано в сообщении.