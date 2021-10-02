Экс-начальника ГИБДД Сафонова исключили из комиссии правительства Ставрополья

Губернатор Владимир Владимиров обновил состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения правительства Ставропольского края. Из нее исключили ряд участников, в том числе - подследственного экс-главу УГИБДД по региону Алексея Сафонова. Это следует из указа, оказавшегося в распоряжении "КП-Ставрополь".

Место Сафонова займет врио начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Александр Королев. Также новым членом комиссии стал Сергей Шавкута. Кроме Сафонова, из комиссии убрали Енина и Соколову.

По информации stav.kp.ru, задержанным из числа сотрудников УГИБДД по Ставропольскому краю инкриминируется ОПС, получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями. Следствие полагает, что группировка действовала с 2017 года, и только за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и его доверенные лица получили за это время около 20 млн рублей.

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