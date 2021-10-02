Музыканты из Невинномысска в составе военных оркестров поучаствовали в международном фестивале

Выпускники невинномысской музыкальной школы Алексей Божедомов и Евгений Ковнеров уже несколько лет руководят московскими военными оркестрами. Кроме того, трубач коллектива Александр Беляев тоже закончил ДШИ. Об этом рассказал глава города, Герой России Михаил Миненков.

Всех музыкантом учил Александр Воробьев. Самый старший из троицы - Алексей Божедомов - после окончания ДШИ поступил в Московское военно-музыкальное училище. Затем с отличием окончил Военный университет, став военным дирижером. Сейчас он руководит оркестром при 154-м отдельном комендантском Преображенском полке.

- Под его управлением музыкальный коллектив сопровождает важнейшие государственные протоколы: встречает глав иностранных государств, участвует в военных парадах и фестивалях, играет на церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у кремлёвской стены, - рассказал Миненков.

Через четыре года Евгений Ковнеров, проделав такой же путь, стал дирижёром военного образцового оркестра при роте Почётного караула. В их задачу входит исполнение гимнов иностранных делегаций.

Потом дирижеры перетянули в Москву Александра Беляева, который окончил Астраханскую госконсерваторию и на тот момент играл в военном оркестре Каспийской флотилии. Учитель музыкантов Александр Воробьев видится с ними и называет их "невинномысской мафией". Недавно они поучаствовали в 14-м международном фестивале военных оркестров «Спасская башня».

- Здесь есть, чем гордиться, друзья! Желаю музыкантам дальнейших успехов на их творческом пути. Спасибо за пример, который вы подаёте подрастающему поколению! – написал Михаил Миненков.