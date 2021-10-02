Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 октября 2021 18:13

Парень обезобразил лицо своей девушки осколком кружки в Минеральных Водах

Ему дали условный срок
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Суд закончил рассматривать уголовное дело против местного жителя, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью своей девушки. Об этом сообщает пресс-секретарь Минераловодского городского суда.

5 июня 2021 года мужчина, изрядно напившись уже к десяти утра, на почве ревности одним касательным ударом ножа по щеке разбудил свою девушку. Затем он взял в качестве оружия осколок кружки, разбитой им в пылу ссоры, и порезал лицо сожительницы со лба до нижней губы. По заключению судмедэксперта, обвиняемый причинил тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

- Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно, с установлением испытательного срока на 3 года, с ограничением свободы на срок 1 год, - сообщает пресс-служба Минераловодского городского суда.