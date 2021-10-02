Дело о гибели работника из-за несчастного случая передали в суд Ставрополя

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение по делу о причинении смерти на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Обвиняемый выполнял работу по погрузке и складированию металла при помощи мостового крана с пульта управления. В мае 2021 года он не убедился, что на площадке нет людей, и в результате несчастного случая на другого работника упала траверса. Молодой человек получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении.

Против сотрудника возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в Промышленный районный суд Ставрополя.