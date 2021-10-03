Опасаясь кредита, житель Пятигорска перевел мошеннику крупную сумму денег

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Пятигорске 23-летний житель перевел телефонному мошеннику больше 100 тысяч рублей. Неизвестный представился сотрудником банка и предупредил о незаконном оформлении на него кредита. Аферист убедил молодого человека обналичить все деньги со счетов и кредитных карт и перевести их якобы на безопасную ячейку.

- Спустя время молодой человек понял, что лишился своих сбережений, после чего обратился с заявлением в полицию, - комментируют инцидент в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Теперь сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения мошенника. Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

- Полиция Ставрополья призывает жителей и гостей региона к бдительности! Не доверяйте незнакомцам, не переводите им свои деньги, не сообщайте личные и банковские данные, - добавили в ведомстве.