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Здоровье3 октября 2021 9:21

За сутки еще 31 пациент скончался от коронавируса на Ставрополье

В регионе продолжается формирование коллективного иммунитета
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставропольском крае за минувшие сутки с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция скончался еще 31 пациент. Число летальных случаев за все время выросло в регионе до 3106.

А обнаружили COVID-19 еще у 357 человек. С начала пандемии вирус подтвердился у 86912 жителей. Из этого числа 68313 - случаи выздоровления (+257).

Новые сведения о коронавирусе на Ставрополье представил губернатор Владимир Владимиров, напомнивший, что продолжается формирование коллективного иммунитета против COVID-19.

- Прививку от COVID-19 в нашем крае сделали более 720 тысяч человек, - отметил глава региона и пожелал всем здоровья.