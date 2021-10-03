За сутки еще 31 пациент скончался от коронавируса на Ставрополье

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставропольском крае за минувшие сутки с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция скончался еще 31 пациент. Число летальных случаев за все время выросло в регионе до 3106.

А обнаружили COVID-19 еще у 357 человек. С начала пандемии вирус подтвердился у 86912 жителей. Из этого числа 68313 - случаи выздоровления (+257).

Новые сведения о коронавирусе на Ставрополье представил губернатор Владимир Владимиров, напомнивший, что продолжается формирование коллективного иммунитета против COVID-19.

- Прививку от COVID-19 в нашем крае сделали более 720 тысяч человек, - отметил глава региона и пожелал всем здоровья.