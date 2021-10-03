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Спорт3 октября 2021 11:29

Ставропольский боксер защитил титул чемпиона Европы в Лондоне

Давид Аванесян одержал победу над представителем Великобритании Лиамом Тейлором
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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На чемпионате Европы по боксу в полусреднем весе в Лондоне лучшим стал спортсмен из Пятигорска. Давид Аванесян успешно выступил в категории до 66,68 кг против представителя Великобритании Лиама Тейлора.

Во втором раунде боксер со Ставрополья одержал победу техническим нокаунтом. Судья завершил бой Аванесяна и Тейлора в пользу россиянина.

Заметим, что боксер из Пятигорска стал чемпионом Европы в четвертый раз. Теперь на счету Давида Аванесяна 28 побед, три поражения и одна ничья. Из общего числа побед 16 - совершенные нокаутом.

Кстати, перед боем с Лиамом Тейлором Давид Аванесян сказал, что рассчитывает только на победу. А затем планирует отдохнуть с детьми, родными и близкими. И после небольшой паузы получить еще более крупный бой.

Боксер из Пятигорска защитил пояс чемпиона Европы