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Общество3 октября 2021 15:02

“Россети Северный Кавказ" восстанавливают энергоснабжение части потребителей трех районов Дагестана

Источник:kp.ru
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Фото: “Россети Северный Кавказ"

Фото: “Россети Северный Кавказ"

Сегодня в середине дня произошло технологическое нарушение на высоковольтной линии 110 кВ "Шамильское - Анцух". Без электроэнергии временно остаётся часть потребителей Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов Дагестана.

Три бригады филиала «Дагэнерго» в составе 12 специалистов и 3 единиц спецтехники оперативно приступили к восстановительным мероприятиям. Специалисты прилагают все усилия, чтобы в короткие сроки вернуть свет в дома жителей, оставшихся без энергоснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.