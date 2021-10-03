В Черкесске из квартиры украли имущество на 66 тысяч рублей

В Карачаево-Черкесии расследуется уголовное дело по факту хищения двух осей балансира, девяти дисков, рессоры от прицепа, четырех тормозных барабанов, четырех ступиц, пяти ресиверов. Кража произошла в Черкесске, в одной из арендуемых квартир. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по республике, 2 октября в дежурную часть обратился 27-летний потерпевший. И рассказал, что 28 сентября примерно в 19 часов неизвестные проникли в его дом.

- Общая сумма ущерба составила 66 500 рублей, - сообщают в ведомстве.

Подозреваемым в хищении чужого имущества оказался 21-летний житель города Усть-Джегута.

- Молодой человек доставлен в ОМВД, дал признательные показания. Он пояснил, что похищенное сбыл в пункт приема металла в Усть-Джегуте, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды, - добавили в полиции.