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Общество3 октября 2021 16:52

В Железноводске появятся четыре заправки для электромобилей

Об этом рассказал глава города
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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На Ставрополье, в курортном городе, появятся первые курортные электрические заправки для электромобилей. Об этом рассказал глава Железноводска.

- Администрация Железноводска приступила с Корпорацией ПСС, одним из крупнейших отечественных производителей зарядной инфраструктуры, к обсуждению проекта по созданию в городе-курорте зарядных станций для электроавтомобилей, - сообщил Евгений Моисеев.

Уточняется, что в планах установить четыре зарядных станции. Все разместятся в курортной зоне, чтобы туристам было максимально удобно. Глава Железноводска указывает при этом, что в Ставропольском крае насчитывается в данный момент уже 800 электроавтомобилей. И их число будет расти каждый год. При этом в самом Железноводске их всего три таких экологически чистых видов транспорта.

- Если в Железноводске будут установлены 4 быстрые электрические заправки, то это закроет потребность города в зарядной инфраструктуре на несколько лет вперед и привлечет к нам дополнительный туристический трафик, - убежден мэр города.