В Махачкале на белом "Лексусе" пропали отец с сыном

В Дагестане полицейские разыскивают пропавших без вести двоих жителей Махачкалы. В пресс-службе ГУ МВД по республике уточняют, что пропали жители Махачкалы - 60-летний Джамалудинов Омаргаджи и его 29-летний сын Джамалудинов Ахмед. Накануне, 2 октября 2021 года, оба выехали из дома на автомобиле марки "Лексус 570" белого цвета и по настоящее время не вернулись. Близкие и знакомые не могут с ними связаться.

- Всех, владеющих какой-либо информацией о местонахождении пропавших без вести, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 99-42-50 или 8-928-224-83-82, - отмечают также в ведомстве.