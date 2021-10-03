«Россети Северный Кавказ» восстановили энергоснабжение потребителей в двух районах Дагестана

Энергетики продолжают вести контроль за состоянием энергообъектов

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» к 19.44 мск полностью восстановили энергоснабжение потребителей в Тляратинском и Цумадинском районах Дагестана. Напомним, сегодня из-за технологического нарушения на высоковольтной линии 110 кВ "Шамильское - Анцух" временно без электроэнергии осталась часть жителей в Шамильском, Тляратинском и Цумадинском районах.

В течение полутора часов энергетикам удалось полностью восстановить энергоснабжение в Шамильском районе. Работы без перерывов продолжались до тех пор, пока 12 специалистов в составе 3 бригад не устранили все последствия технологического нарушения.

Энергетики продолжают вести контроль за состоянием энергообъектов. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.