Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2021 21:18

«Россети Северный Кавказ» восстановили энергоснабжение потребителей в двух районах Дагестана

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Энергетики продолжают вести контроль за состоянием энергообъектов

Энергетики продолжают вести контроль за состоянием энергообъектов

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» к 19.44 мск полностью восстановили энергоснабжение потребителей в Тляратинском и Цумадинском районах Дагестана. Напомним, сегодня из-за технологического нарушения на высоковольтной линии 110 кВ "Шамильское - Анцух" временно без электроэнергии осталась часть жителей в Шамильском, Тляратинском и Цумадинском районах.

В течение полутора часов энергетикам удалось полностью восстановить энергоснабжение в Шамильском районе. Работы без перерывов продолжались до тех пор, пока 12 специалистов в составе 3 бригад не устранили все последствия технологического нарушения.

Энергетики продолжают вести контроль за состоянием энергообъектов. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.