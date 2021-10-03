Новость об избиении фаната "Спартака" сотрудниками "Полка Кадырова" опровергли в РПЛ

В Telegram-каналах распространяется новость, что во время матча "Ахмат"-"Спартак" фаната красно-белых избили дубинками представители "Полка Кадырова". Якобы нападение было совершено в туалете в подрибунном помещении.

Инцидент прокомментировал Директор по безопасности Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин. По его словам, поклонник "Спартака" вел себя неадекватно и оскорблял болельщиков клуба "Ахмат" на национальной почве. Мужчина, предположительно прибывший на турнир из Москвы, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские составили против него административный протокол по статье "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".

Видео, которое якобы демонстрирует избиение, было снято в тот момент, когда провокатора пытались успокоить для дальнейшего осмотра медиками.

Отметим, что матч завершился победой "Спартака". Единственный за игру гол в ворота "Ахмата" забил на 41-й минуте Александр Соболев.