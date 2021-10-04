На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 29 человек. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор региона.

Число умерших в крае от ковида достигло 3135. За вчерашний день диагноз подтвердился у 354 человек. Число зараженных на Ставрополье достигло 87266.

За сутки выздоровели 147 человек. Число выздоровевших достигло 68460.

- Мы продолжаем вакцинацию от COVID-19. Количество получивших первый компонент вакцины уже составляет более 721 тысячи человек. Число полностью вакцинированных — почти 682 тысячи. Берегите себя и своих близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.