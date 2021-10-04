В Ставрополе в ДТП на пешеходном переходе пострадал ребенок

Инцидент произошел 3 октября, около 14:00, на улице Пржевальского в Ставрополе. Водитель автомобиля марки Мазда Демио сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

10-летний школьник получил травму ноги. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ребенку назначили амбулаторное лечение. Выяснилось, что мальчик возвращался со спортивной тренировки. За рулем машины был 22-летний местный житель, стаж вождения которого 2 года.

Водитель в момент ДТП был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. По факту автоаварии проводится проверка.