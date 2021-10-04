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Происшествия4 октября 2021 10:04

В Ставрополе из-за грузовика произошло ДТП с 5 автомобилями, есть пострадавшие

Сейчас движение в этом направлении затруднено, объезд организован через город Ставрополь
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На месте ожидается спецтехника, чтобы убрать КамАЗ с проезжей части

На месте ожидается спецтехника, чтобы убрать КамАЗ с проезжей части

Инцидент произошел 4 октября, в 7:40, на автодороги«Северный обход города Ставрополя» Шпаковского округа.

Там водитель «КамАЗа», двигаясь стороны села Надежда в сторону краевого центра, не выдержал безопасной дистанции и столкнулся со встречным автомобилем Черри.

Черри по инерции въехал в движущийся впереди автомобиль Калина, которая по инерции въехала в Хендэ.

КамАЗ, пытаясь избежать дальнейшего движения, попытался остановиться, однако, потерял управление, выехал на встречную полосу и въехал в автомобиль Форд, который зажало между грузовиком и отбойником.

С открытыми переломами конечностей водитель и пассажир Форда доставлены в больницу. Женщинам оказывают необходимую помощь.

Сейчас движение в этом направлении затруднено, объезд организован через город Ставрополь. На месте ожидается спецтехника, чтобы убрать КамАЗ с проезжей части.

Рассматривается две версии: невнимательность воителя КамАЗа, 34-летенго жителя соседней республики, и техническая неисправность грузовика. По факту происшествия проводится проверка.